Глава RCC Клименко объяснил, за счёт чего Шлеменко будет фаворитом в бою с Белазом

Известный российский промоутер и глава лиги RCC Николай Клименко объяснил, за счёт чего Александр Шлеменко является фаворитом в поединке с Владиславом Ковалёвым.

«Да, с одной стороны котировки близкие, но объективно мне кажется, в силу того что больше опыта по ММА, особенно с оппозицией, с которой дрался Александр, даже взять крайний его поединок с Токовым… Объективно — для настоящего эксперта фаворитом будет Александр. Но у Влада есть большие шансы. Его навыки в кула́чке, то, что он не боится разменов, его бэкграунд в вольной борьбе. У него есть ключи к победе, но если по процентам — 60 на 40 в пользу Шлеменко», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.