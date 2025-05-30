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Глава RCC Клименко объяснил, за счёт чего Шлеменко будет фаворитом в бою с Белазом

Глава RCC Клименко объяснил, за счёт чего Шлеменко будет фаворитом в бою с Белазом
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Известный российский промоутер и глава лиги RCC Николай Клименко объяснил, за счёт чего Александр Шлеменко является фаворитом в поединке с Владиславом Ковалёвым.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

«Да, с одной стороны котировки близкие, но объективно мне кажется, в силу того что больше опыта по ММА, особенно с оппозицией, с которой дрался Александр, даже взять крайний его поединок с Токовым… Объективно — для настоящего эксперта фаворитом будет Александр. Но у Влада есть большие шансы. Его навыки в кула́чке, то, что он не боится разменов, его бэкграунд в вольной борьбе. У него есть ключи к победе, но если по процентам — 60 на 40 в пользу Шлеменко», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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