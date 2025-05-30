Клименко: мы не знаем, готов ли Исмаилов вернуться и драться в ММА

Известный российский промоутер и глава лиги RCC Николай Клименко высказался о ситуации вокруг популярного бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

«Неверно говорить, что они определяют соперника Исмаилова, потому что мы вообще не знаем, какая там история с Магомедом. Это ключ, который привлекает внимание всех. Исмаилов, Минеев, Шлеменко — такие имена, которые цепляют людей. Поэтому мы не знаем, готов ли Магомед вернуться в спорт, драться по правилам ММА. Когда мы его видели последний раз в ММА? Прошло три года, вопросы есть», — передаёт слова Николая Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, Исмаилов провёл последний поединок по правилам смешанных единоборств на турнире RCC 13, который состоялся 3 декабря 2022 года в Екатеринбурге. Тогда его соперником стал легендарный соотечественник Александр Шлеменко. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.