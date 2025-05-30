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Видео: финальная битва взглядов Шлеменко и Ковалёва перед боем на RCC 22

Видео: финальная битва взглядов Шлеменко и Ковалёва перед боем на RCC 22
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41-летний российский боец смешанного стиля Александр «Шторм» Шлеменко и 26-летний представитель Беларуси Владислав «Белаз» Ковалёв провели финальную битву взглядов перед предстоящим поединком на турнире RCC 22.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Само мероприятие состоится в субботу, 31 мая, в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Начало турнира запланировано на 16:00 мск. А главный бой начнётся не раньше 20:00. Посмотреть прямую трансляцию турнира RCC 22 можно будет на телеканале UDAR.

По результатам взвешивания Александр Шлеменко показал вес 84,15 кг, показатель Ковалёва составил 84,25 кг. Таким образом, оба спортсмена уложились в установленный норматив — до 84,4 кг.

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