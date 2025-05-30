Глава RCC: если Минеев реально завершил карьеру, ничего не можем сделать

Известный российский промоутер и глава лиги Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко высказался о звёздном российском бойце смешанного стиля Владимире Минееве.

«Минеев — так же, как и Исмаилов. Есть контрактные обязательства, которые он, по идее, должен выполнить перед RCC. Но если он реально завершил карьеру, то ничего не можем сделать», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Свой последний поединок Минеев провёл в ночь с 20 на 21 июля 2024 года. Владимир одержал победу над Магомедом Исмаиловым в бою по правилам бокса. Поединок продлился все восемь раундов, и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Исмаилов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.