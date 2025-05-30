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Стивен Томпсон узнал имя следующего соперника в UFC

Стивен Томпсон узнал имя следующего соперника в UFC
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе 42-летний американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон следующий поединок проведёт на турнире UFC в Нэшвилле 12 июня.

Соперником Томпсона станет бразильский боец Габриэль Бонфим.

Томпсон свой последний поединок проводил на турнире UFC 307 в октябре 2024 года, проиграв Хоакину Бакли. Это поражение стало вторым для Томпсона подряд и четвёртым в последних пяти поединках. Томпсон за карьеру принял участие в 26 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и четырежды потерпел поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Что касается Бонфима, то на его счету 18 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед и один раз потерпел поражение. В последнем поединке он приёмом победил Калинна Уильямса.

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