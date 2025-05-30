Клименко: Пётр Ян делает всё правильно, дополнительная победа добавляет бонусов

Известный российский промоутер и глава лиги RCC Николай Клименко высказался о российском бойце, экс-чемпионе UFC Петре Яне.

«Мне кажется, Ян делает всё правильно. Это профессиональный спорт. Нужно, чтобы простоев не было, чтобы были бои, чтобы он зарабатывал. Тоже способ обеспечить себя. И время идёт. А дополнительная победа добавляет бонусов. Не обязательно в плане рейтинга, а в плане медийности. Понятно, что есть чем рисковать, но с другой стороны это профессиональный спорт, и любой бой — это риск. Но я всегда за Петю», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Ожидается, что в следующем поединке Ян встретится с американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).