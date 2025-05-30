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Андрей Корешков объяснил, почему снялся с поединка с Магомедом Умалатовым в PFL

Андрей Корешков объяснил, почему снялся с поединка с Магомедом Умалатовым в PFL
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34-летний бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков объяснил причины, по которым он был вынужден отказаться от поединка с Магомедом Умалатовым на турнире PFL World Tournament 5.

«Я сломал ребро. Не успел восстановиться, понял это. Поэтому приняли решение «слететь» с боя из-за травмы. Никакого понимания будущего у меня нет. Жду время, когда начну нормально тренироваться. Там уже будет видно», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Корешков свой последний бой проводил в апреле 2025 года и потерпел там поражение удушающим приёмом во втором раунде от Джейсона Джексона.

Что касается Умалатова, то ему уже найден другой соперник на турнир PFL 5 в лице американца Энтони Айви. Предыдущий поединок Умалатова состоялся в ноябре 2024 года и завершился поражением техническим нокаутом в третьем раунде от Шамиля Мусаева.

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