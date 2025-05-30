Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 68. Один бой отменён

В пятницу, 30 мая, в Лас-Вегасе прошло взвешивание участников турнира UFC on ESPN 68, который пройдёт в ночь на 1 июня 2025 года.

Результаты взвешивания. Основной кард (кг)

Эрин Блэйчфилд (56,7) — Мэйси Барбер (57,37) — Барбер не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и будет оштрафована на 20% от суммы гонорара в пользу соперницы.

Матеуш Гамрот (70,76) — Людовит Клейн (70,76)

Рамиз Брахимай (77,56) — Билли Гофф (77,11)

Дастин Джейкоби (92,92) — Бруно Лопес (93,44)

Мэйси Чиассон (65,31) — Кетлен Виейра (66,22) — Виейра столкнулась с проблемами при сбрасывании веса, из-за чего их бой пройдёт в полулёгкой категории, а сама Кетлен оштрафована на 25% от гонорара в пользу соперницы.

Душко Тодорович (84,36) — Закари Риз (83,91)

Предварительный кард

Жафел Фильо (57,15) — Аллан Насименто (57,83) — Насименто оштрафован на 20% из-за перевеса.

Курт Холобо (70,76) — Джордан Левитт (70,53)

Тревис Джайлс — Андреас Густафссон — бой отменён из-за травмы Густафссона

Майкл Освелл (70,3) — Боладжи Оки (70,53)

Элис Арделян (52,38) — Райанн дос Сантос (52,61)