Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 68. Один бой отменён

Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 68. Один бой отменён
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 30 мая, в Лас-Вегасе прошло взвешивание участников турнира UFC on ESPN 68, который пройдёт в ночь на 1 июня 2025 года.

Результаты взвешивания. Основной кард (кг)

Эрин Блэйчфилд (56,7) — Мэйси Барбер (57,37) — Барбер не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и будет оштрафована на 20% от суммы гонорара в пользу соперницы.
Матеуш Гамрот (70,76) — Людовит Клейн (70,76)
Рамиз Брахимай (77,56) — Билли Гофф (77,11)
Дастин Джейкоби (92,92) — Бруно Лопес (93,44)
Мэйси Чиассон (65,31) — Кетлен Виейра (66,22) — Виейра столкнулась с проблемами при сбрасывании веса, из-за чего их бой пройдёт в полулёгкой категории, а сама Кетлен оштрафована на 25% от гонорара в пользу соперницы.
Душко Тодорович (84,36) — Закари Риз (83,91)

Предварительный кард

Жафел Фильо (57,15) — Аллан Насименто (57,83) — Насименто оштрафован на 20% из-за перевеса.
Курт Холобо (70,76) — Джордан Левитт (70,53)
Тревис Джайлс — Андреас Густафссон — бой отменён из-за травмы Густафссона
Майкл Освелл (70,3) — Боладжи Оки (70,53)
Элис Арделян (52,38) — Райанн дос Сантос (52,61)

Материалы по теме
Эпоха скучных чемпионов в UFC. Двалишвили отдувается за всех
Эпоха скучных чемпионов в UFC. Двалишвили отдувается за всех
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android