World Boxing введёт обязательное гендерное тестирование для допуска к соревнованиям

Организация World Boxing обязует всех боксёров проходить гендерное тестирование для допуска к участию в своих турнирах. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом в организации отметили, что победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирка Иман Хелиф не сможет выступить в рамках женских соревнований, пока не пройдёт обязательное тестирование.

Напомним, в конце 2024 года французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчёт о гендерном тесте Хелиф, пройденный в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие тестикул и микропениса.