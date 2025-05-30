Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Травма руки стала проблемой». Менеджер Гарсии — о поражении в поединке с Ромеро

«Травма руки стала проблемой». Менеджер Гарсии — о поражении в поединке с Ромеро
Аудио-версия:
Комментарии

Гуадалупе Валенсия, являющийся менеджером американского боксёра мексиканского происхождения и бывшего временного чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Райана Гарсии, высказался о поединке Гарсии с Роландо Ромеро, который продлился все 12 раундов и завершился поражением Райана единогласным судейским решением.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

«Да, его травма руки, потребовавшая хирургического вмешательства, стала проблемой во время боя с Ромеро. Но это в прошлом, и мы не хотим оправдываться. Он чувствует себя хорошо, настроен позитивно и вернётся осенью.

Когда Райан поправится, он возвратится и будет выступать на элитном уровне. Но, честно говоря, сейчас нам просто нужно, чтобы его рука зажила. Мы обсудим его планы на будущее в ближайшие недели. Есть несколько важных вариантов, включая Хейни», — приводит слова Валенсии издание MMAJunkie.

Материалы по теме
Райан Гарсия: снова поднимусь на вершину бокса — уже бывал на дне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android