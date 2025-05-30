«Травма руки стала проблемой». Менеджер Гарсии — о поражении в поединке с Ромеро

Гуадалупе Валенсия, являющийся менеджером американского боксёра мексиканского происхождения и бывшего временного чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Райана Гарсии, высказался о поединке Гарсии с Роландо Ромеро, который продлился все 12 раундов и завершился поражением Райана единогласным судейским решением.

«Да, его травма руки, потребовавшая хирургического вмешательства, стала проблемой во время боя с Ромеро. Но это в прошлом, и мы не хотим оправдываться. Он чувствует себя хорошо, настроен позитивно и вернётся осенью.

Когда Райан поправится, он возвратится и будет выступать на элитном уровне. Но, честно говоря, сейчас нам просто нужно, чтобы его рука зажила. Мы обсудим его планы на будущее в ближайшие недели. Есть несколько важных вариантов, включая Хейни», — приводит слова Валенсии издание MMAJunkie.