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Ещё один экс-боец UFC подал антимонопольный иск к промоушену Даны Уайта

Ещё один экс-боец UFC подал антимонопольный иск к промоушену Даны Уайта
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40-летний американский боец Фил Дэвис, известный по своим выступлениям в UFC и Bellator, подал коллективный антимонопольный иск к промоушену Даны Уайта.

«Я горжусь тем, что поддерживаю профессиональных бойцов ММА, чтобы ослабить хватку UFC во всём спорте», — приводит слова Дэвиса издание MMAJunkie.

В иске, который также привёл портал, говорится, что схема UFC подрывает способность профессиональных промоушенов ММА, таких как PFL, привлекать критическую массу бойцов ММА высшего уровня, необходимых для конкуренции с UFC на высшем уровне в профессиональном спорте ММА, и в противном случае существенно препятствует конкуренции на рынках, имеющих отношение к этому делу.

Схема UFC ещё больше ограничивает бойцов топ-уровня, таких как мистер Дэвис, от применения их навыков в профессии, не позволяя этим бойцам бороться за титулы на свободном и ничем не ограниченном рынке. В результате действий UFC конкурирующие ММА-промоушены были закрыты, и, как следствие, будущие бойцы ММА высшего уровня в PFL и других ММА-промоушенах, не связанных с UFC, потеряли свою карьеру, а их заработная плата стала ниже той, которая была бы на более конкурентном рынке.

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