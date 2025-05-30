О'Мэлли: Пётр Ян — всё ещё один из самых опасных парней в легчайшем весе

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался об экс-обладателе титула россиянине Петре Яне.

«Ян — всё ещё один из самых опасных парней в дивизионе. Мераб является одним из лучших в том, чтобы довести бой до победы. Пётр Ян же будет бить тебя локтями, нокаутировать, калечить, избивать до полусмерти. Перед нашим боем в Абу-Даби он сказал мне, что сожрёт меня или что-то вроде этого.

Я тогда был на 11-м месте в рейтинге, а он был первым. Это безумие, тогда все бойцы со 2-го по 10-е места бились друг с другом. Единственным человеком в дивизионе после боя с Педро Муньосом был Пётр Ян. Я подумал, что вот оно», — приводит слова О'Мэлли BJPenn.