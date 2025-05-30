Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли: Пётр Ян — всё ещё один из самых опасных парней в легчайшем весе

О'Мэлли: Пётр Ян — всё ещё один из самых опасных парней в легчайшем весе
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался об экс-обладателе титула россиянине Петре Яне.

«Ян — всё ещё один из самых опасных парней в дивизионе. Мераб является одним из лучших в том, чтобы довести бой до победы. Пётр Ян же будет бить тебя локтями, нокаутировать, калечить, избивать до полусмерти. Перед нашим боем в Абу-Даби он сказал мне, что сожрёт меня или что-то вроде этого.

Я тогда был на 11-м месте в рейтинге, а он был первым. Это безумие, тогда все бойцы со 2-го по 10-е места бились друг с другом. Единственным человеком в дивизионе после боя с Педро Муньосом был Пётр Ян. Я подумал, что вот оно», — приводит слова О'Мэлли BJPenn.

Материалы по теме
Клименко: Пётр Ян делает всё правильно, дополнительная победа добавляет бонусов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android