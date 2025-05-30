«Моя работа — серьёзно отнестись к этому бою». Двалишвили — о реванше с О'Мэлли

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с топовым американским бойцом Шоном О’Мэлли, который состоится 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Он и его тренер изучали нашу борьбу. Они знают, в чём мои сильные стороны, а в чём — слабые. У них впереди долгий сбор, и я жду и принимаю лучшую версию Шона О'Мэлли. Моя работа — серьёзно отнестись к этому бою. Я не должен смотреть на него свысока, потому что я готов работать. Надеюсь, что смогу значительно облегчить себе задачу.

Но определённо чувствую себя по-другому, поскольку в первый раз я был претендентом. Теперь я — чемпион, а он — претендент. Я уже победил его. Вначале было трудно заставить себя драться с тем же парнем, над которым я доминировал.

Теперь знаю, что он собирается многое изменить. Он уже изменил свой образ жизни и всё остальное. Будет хороший бой, это точно. Он отличный страйкер, и я не могу расслабиться ни на секунду. Мы все знаем, что он может побить меня, а может, и я смогу побить его. Если вы, ребята, мне не верите, обязательно смотрите бой. Я чувствую себя хорошо. В субботу начну сгонять вес. Сейчас я по-прежнему в норме. По-прежнему ем всё подряд», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie.