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«Намерены доказать наличие хищнической схемы». Юрист — об иске к UFC

«Намерены доказать наличие хищнической схемы». Юрист — об иске к UFC
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Американский юрист Эрик Крамер, являющийся сотрудником Berger Montague, объяснил иск бывшего бойца UFC и Bellator Фила Дэвиса к промоушену Даны Уайта.

«Мы намерены доказать, что UFC использовала хищническую схему для подрыва потенциальных конкурентов, которая, как утверждается в иске, привела к сохранению и усилению доминирования UFC и, таким образом, нанесла ущерб карьере и зарплате не только бойцов UFC, но и профессиональных бойцов MMA. Такие бойцы, как мистер Дэвис, выступают в промоушенах во всей индустрии ММА», — приводит слова Эрика Крамера, ведущего юриста Berger Montague, издание MMAJunkie.

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