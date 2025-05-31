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Опубликован официальный постер турнира UFC 318

Опубликован официальный постер турнира UFC 318
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Опубликован официальный постер турнира по смешанным единоборствам UFC 318, который пройдёт в ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США, штат Луизиана).

Фото: UFC

Главным событием бойцовского вечера станет поединок в лёгком весе за символический титул BMF между двумя американцами — экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем и бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

Соглавным боем назначен поединок в среднем весе между итальянцем Марвином Веттори и американцем Брэнданом Алленом. В одной из пар предварительного карда российский боец Икрам Алискеров сразится в среднем весе с бразильцем Бруну Ферррейрой.

Видео: Холлоуэй провёл спарринг с Корейским Зомби

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