Муроджон Ахмадалиев досрочно победил Луиса Кастильо и обеспечил себе бой с Наоей Иноуэ

В рамках вечера бокса на Domo Alcalde в Гвадалахаре (Мексика) временный чемпион WBA в первом полулёгком весе узбекистанец Муроджон Ахмадалиев одержал досрочную победу над 29-летним мексиканцем Луисом Кастильо (31-6, 20 КО).

В пятом и шестом раундах Ахмадалиев отправил соперника в нокдаун, а в восьмом, после очередной успешной атаки узбекского боксёра, тренер Кастильо выбросил полотенце. Благодаря победе в сегодняшнем поединке Муроджон обеспечил себе бой против абсолютного чемпиона мира Наои Иноуэ.

Весной команды Ахмадалиева, Иноуэ и WBA достигли договорённости о том, что Иноуэ 4 мая проведёт добровольную защиту титула, а в сентябре встретится с Ахмадалиевым, который является обязательным претендентом по версии WBA. 32-летний японский боксёр 4 мая нокаутировал Рамона Карденаса, и 30-летнему Ахмадалиеву тоже нужно было победить сегодня, чтобы договорённость вступила в силу.

Теперь бой Иноуэ и Ахмадалиева пройдет в Осаке 14 сентября.