Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Сангмани vs. Чаларм
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бектемир Меликузиев победил Дариуса Фулгума в элиминаторном поединке

Бектемир Меликузиев победил Дариуса Фулгума в элиминаторном поединке
Комментарии

В ночь с 30 на 31 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, где одним из главных событий шоу стал отборочный бой по версии WBA во втором среднем весе между перспективным узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым и непобеждённым на момент поединка американцем Дариусом Фулгумом.

Поединок прошел в конкурентном противостоянии и довольно высоком темпе. В заключительном, 12-м раунде Меликузиев отправил своего соперника в нокдаун, но бой продлился все отведённые 12 раундов, и по их итогам все трое судей единогласно выставили счёт 114-112 в пользу узбекского боксёра.

Напомним, действующим абсолютным чемпионом во втором среднем весе является Сауль «Канело» Альварес.

Материалы по теме
Титульники в российских ММА и много бокса. Главные поединки недели
Титульники в российских ММА и много бокса. Главные поединки недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android