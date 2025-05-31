Бектемир Меликузиев победил Дариуса Фулгума в элиминаторном поединке

В ночь с 30 на 31 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, где одним из главных событий шоу стал отборочный бой по версии WBA во втором среднем весе между перспективным узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым и непобеждённым на момент поединка американцем Дариусом Фулгумом.

Поединок прошел в конкурентном противостоянии и довольно высоком темпе. В заключительном, 12-м раунде Меликузиев отправил своего соперника в нокдаун, но бой продлился все отведённые 12 раундов, и по их итогам все трое судей единогласно выставили счёт 114-112 в пользу узбекского боксёра.

Напомним, действующим абсолютным чемпионом во втором среднем весе является Сауль «Канело» Альварес.