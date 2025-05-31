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«Лучше лёд приложу». Боец Хамзин объяснил, чем российская медицина лучше американской

«Лучше лёд приложу». Боец Хамзин объяснил, чем российская медицина лучше американской
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Боец команды «Архангел Михаил», выступающий в Karate Combat, Ильяс Хамзин рассказал о том, что российская медицина намного лучше американской.

«У нас ты можешь спокойно в больницу пойти, взять анализы какие-то, базовые вещи сделать легко. Это всё доступно. А в США всё очень дорого. Теперь я понимаю, почему медицинская страховка так много значит для американцев. В первом бою у меня была трещина на ноге, надо было поехать МРТ сделать, но узнал цену — 600 долларов! Сразу понял, что лучше лёд приложу и уже дома узнаю, что со мной», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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