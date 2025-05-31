Мераб Двалишвили планирует бой с Кори Сэндхагеном

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил о том, что планирует после реванша с экс-чемпионом в этом дивизионе Шоном О'Мэлли сразиться с Кори Сэндхагеном.

«Я хочу оставаться активным. Я буду счастлив, если мне удастся провести три схватки в этом году. Кори Сэндхаген, похоже, уже ждёт встречи со мной. Он достойный претендент. Он дрался со всеми в дивизионе. И его навыки находятся на хорошем уровне – это ни для кого не секрет. Я не против после боя с Шоном подраться с Кори, и затем в конце года я хочу провести ещё один поединок в Нью-Йорке или Лас-Вегасе, который стал для меня новым домом», — приводит слова Двалишвили Bloody Elbow.

Напомним, Двалишвили и О'Мэлли проведут главный бой турнира UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке.