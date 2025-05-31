Джермалл Чарло сделал прогноз на бой Кроуфорда с Альваресом

Экс-чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против экс абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда.

«Он, как и мой брат, подумал, что надо набрать максимум веса. Что только так можно побить Канело. Но лишний вес замедлил его. В том числе и рефлексы. Он чувствовал себя другим бойцом. Не тем, которого все привыкли видеть. Чувствую, что с Кроуфордом будет всё точно так же», — приводит слова Чарло The Ring.

Напомним, бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.