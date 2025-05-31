Хамзин: в США члены атлетической комиссии могут на час опоздать на взвешивание

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин рассказал о непунктуальности членов американских атлетических комиссий, которые позволяют себе опаздывать на процедуру официального взвешивания.

«В Karate Combat есть нюансы, но это не вина лиги. Тут, скорее, атлетическая комиссия чудит, например, на взвешивании: могут прийти на час позже, чем договорено. У меня в дебютном бою так перенесли взвешивание, сидишь, пить хочется и есть, а ты ждёшь на стульчике», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Хамзин свой последний бой проводил в марте 2025 года на турнире Karate Combat 53 в США, в рамках которого победил американца Дуайта Гранта техническим нокаутом во втором раунде.