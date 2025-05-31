Александр Волков высказался о потенциальном реванше с Сергеем Павловичем

Один из ведущих российских тяжеловесов UFC Александр Волков дал комментарий по поводу возможного реванша против другого, не менее известного российского тяжеловеса UFC — Сергея Павловича.

«Не хотелось бы, потому что и первый раз не хотелось. Вдруг он меня в этот раз нокаутирует, а мне этого тоже не хочется», — сказал Волков на видео телеграм-канала «Ушатайка».

Напомним, первый бой между Волковым и Павловичем состоялся в июне 2024 года, где победу единогласным решением судей одержал Волков. После этого боя Волков прервал победную серию из четырёх поединков, уступив судейским решением бывшему обладателю временного титула UFC в тяжёлом весе Сирилю Гану.