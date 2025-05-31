Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Сангмани vs. Чаларм
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков высказался о потенциальном реванше с Сергеем Павловичем

Александр Волков высказался о потенциальном реванше с Сергеем Павловичем
Комментарии

Один из ведущих российских тяжеловесов UFC Александр Волков дал комментарий по поводу возможного реванша против другого, не менее известного российского тяжеловеса UFC — Сергея Павловича.

«Не хотелось бы, потому что и первый раз не хотелось. Вдруг он меня в этот раз нокаутирует, а мне этого тоже не хочется», — сказал Волков на видео телеграм-канала «Ушатайка».

Напомним, первый бой между Волковым и Павловичем состоялся в июне 2024 года, где победу единогласным решением судей одержал Волков. После этого боя Волков прервал победную серию из четырёх поединков, уступив судейским решением бывшему обладателю временного титула UFC в тяжёлом весе Сирилю Гану.

Материалы по теме
Эпоха скучных чемпионов в UFC. Двалишвили отдувается за всех
Эпоха скучных чемпионов в UFC. Двалишвили отдувается за всех
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android