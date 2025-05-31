Хамзат Чимаев и Абдулрашид Садулаев провели борцовский спарринг

Не знающий поражений российский средневес UFC Хамзат Чимаев провёл тренировочный спарринг по грэпплингу с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.

Напомним, Чимаев свой следующий бой проведёт 17 августа в Чикаго (США), где возглавит турнир UFC 319 в противостоянии с действующим чемпионом UFC в средней весовой категории Дрикусом дю Плесси.

На счету Чимаева на данный момент 14 поединков, и во всех он одержал победы, причём в 12 из них Хамзат выходил победителем досрочно. Его последний официальный поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.