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Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке Петра Яна с Маркусом Макги

Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке Петра Яна с Маркусом Макги
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили дал комментарий по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона в этом весе Петра Яна против Маркуса Макги.

«Удачи Петру. Я, безусловно, болеть буду за него. Я всегда поддерживаю парней, с которыми бился. Его ждёт непростая проверка, но я уверен, он с ней справится», – приводит слова Двалишвили Вloody Elbow.

Напомним, бой между Яном и Макги состоится 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9. Что касается Двалишвили, то он свой следующий поединок проведёт 7 июня в Ньюарке (США), где в главном событии турнира UFC 316 во второй раз сразится с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.

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