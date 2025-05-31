Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке Петра Яна с Маркусом Макги

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили дал комментарий по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона в этом весе Петра Яна против Маркуса Макги.

«Удачи Петру. Я, безусловно, болеть буду за него. Я всегда поддерживаю парней, с которыми бился. Его ждёт непростая проверка, но я уверен, он с ней справится», – приводит слова Двалишвили Вloody Elbow.

Напомним, бой между Яном и Макги состоится 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9. Что касается Двалишвили, то он свой следующий поединок проведёт 7 июня в Ньюарке (США), где в главном событии турнира UFC 316 во второй раз сразится с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.