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«Все улыбаются, спрашивают, как дела». Боец Хамзин — о плюсах жизни в США

«Все улыбаются, спрашивают, как дела». Боец Хамзин — о плюсах жизни в США
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Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин рассказал о позитивной жизненной атмосфере в США.

«В жизни в США есть плюсы, есть минусы. Что-то хорошо, что-то плохо. Там все люди улыбаются, спрашивают, как твои дела. Но дом есть дом. Если всё взвешивать, у нас лучше. Ну и дома в целом всегда лучше.

У нас ты заезжаешь на условную автомойку, можешь с кем-то пообщаться. А там с тобой поздоровались, улыбнулись. Но им всем пофиг на тебя. У нас же другой менталитет», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Хамзин свой последний бой проводил в марте 2025 года на турнире Karate Combat 53 в США, в рамках которого победил американца Дуайта Гранта техническим нокаутом во втором раунде.

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