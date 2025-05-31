Деррик Льюис рассказал о своих преднамеренных нарушениях правил в прошлых боях

Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис вспомнил бои, в которых умышленно нарушал правила.

«Помню, один раз я чертовски нервничал, выходя в октагон. Как звали того парня, я сейчас даже и не вспомню. Я просто с места в карьер пробил ему коленом по яйцам. Как только бой начался, я ударил ему коленом по яйцам – намеренно, просто потому что хотел успокоить нервы. Руан Поттс – вот кто это был. Да, да, я читер. В бою все средства хороши.

Если я захочу ткнуть пальцем в глаз, то ткну – потому что за это дают только предупреждение. Все знают, что балл не снимут. Так что я пробью по яйцам, ткну в глаз, сделаю всё, что запрещено», — приводит слова Льюиса MMA Fighting.

Напомним, Льюис свой следующий бой проведёт 12 июля в США на турнире UFC on ESPN 70, где сразится с Таллисоном Тейшейрой.