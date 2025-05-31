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Шон О'Мэлли сделал прогноз на предстоящий бой Топурии с Оливейрой

Шон О'Мэлли сделал прогноз на предстоящий бой Топурии с Оливейрой
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул чемпиона в лёгком дивизионе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Сердце подсказывает, что победит Чарльз. А мозги говорят, что победит Илия. Но всё же я склоняюсь в сторону Топурии, учитывая те два кряду сумасшедших нокаута в боях с Волкановски и Холлоуэем», — приводит слова О'Мэлли портал Full Send MMA.

Бой между Топурией и Оливейрой состоится 28 июня в Лас-Вегасе (США), где их противостояние возглавит турнир UFC 317. Напомним, на кону этого поединка будет стоять вакантный пояс UFC в лёгком весе, который оставил за собой Ислам Махачев, поднявшийся в полусреднюю весовую категорию.

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