Олимпийская чемпионка Иман Хелиф отстранена от соревнований. Ей нужно пройти новый тест

Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф будет отстранена от всех соревнований, пока не пройдёт новое обязательное генетическое гендерное тестирование. Об этом сообщает World Boxing. Организация объявила в пятницу, что введёт обязательное гендерное тестирование для определения пригодности боксёров-мужчин и боксёров-женщин, которые хотят принять участие в её соревнованиях.

Международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс, заявила, что Хелиф будет подвергнута тестированию на пол после того, как возникли опасения относительно возможного участия спортсменки в женской категории турнира Eindhoven Box Cup, который пройдёт с 5 по 10 июня 2025 года.

«В соответствии с уставом World Boxing поправки к правилам соревнований обычно вносятся конгрессом. Однако в особых или чрезвычайных обстоятельствах исполнительный совет World Boxing имеет право вносить немедленные поправки, если правило считается более недействительным или если изменяющиеся условия требуют его изменения.

В мае 2025 года исполнительный совет воспользовался этим правом и принял новые критерии участия в боксёрских категориях, разделённых по половому признаку. Эти новые правила были разработаны с явной целью защиты спортсменов, занимающихся боевыми видами спорта, особенно с учётом физических рисков, связанных с олимпийским боксом.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с политикой World Boxing в случае, если сертификация пола спортсмена оспаривается федерацией спортсмена или World Boxing, спортсмен не имеет права участвовать в соревнованиях до разрешения спора.

Это решение принято исключительно для обеспечения здоровья и безопасности всех участников соревнований World Boxing (включая Иман Хелиф) и ни в коей мере не является предварительным суждением о результатах любых тестов, которые будут введены в рамках новой политики «Пол, возраст и вес», — говорится в тексте World Boxing.