Бектемир Меликузиев прокомментировал победу над Дариусом Фулгумом

Претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Бектемир Меликузиев дал комментарий после победы над Дариусом Фулгумом, которого победил единогласным решением судей, отправив в нокдаун в 12-м раунде.

«Изначально мы должны были драться на карте 19 апреля в главном событии вечера. В итоге этого не произошло, но потом появилась эта возможность, и мы ею воспользовались.

Мы здесь, чтобы сражаться с чемпионами. Неважно, с кем, но мы здесь, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Сейчас чемпионами являются Канело и Плэнт, поэтому они — моя главная цель. Мы готовы сразиться с кем угодно и когда угодно», — приводит слова Меликузиева Boxing Scene.