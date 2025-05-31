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Бектемир Меликузиев прокомментировал победу над Дариусом Фулгумом

Бектемир Меликузиев прокомментировал победу над Дариусом Фулгумом
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Претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Бектемир Меликузиев дал комментарий после победы над Дариусом Фулгумом, которого победил единогласным решением судей, отправив в нокдаун в 12-м раунде.

«Изначально мы должны были драться на карте 19 апреля в главном событии вечера. В итоге этого не произошло, но потом появилась эта возможность, и мы ею воспользовались.

Мы здесь, чтобы сражаться с чемпионами. Неважно, с кем, но мы здесь, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Сейчас чемпионами являются Канело и Плэнт, поэтому они — моя главная цель. Мы готовы сразиться с кем угодно и когда угодно», — приводит слова Меликузиева Boxing Scene.

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