Друг Артёма Дзюбы высказался о его потенциальном бое против Александра Овечкина

Друг популярного футболиста Артёма Дзюбы, известный тренер бойцов Тарас Кияшко дал комментарий по поводу возможного боксёрского поединка своего товарища с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным.

«Артём победил бы Овечкина в таком поединке», — лаконично отметил Кияшко в интервью Beton Mobile.

Стоит отметить, что Дзюба неоднократно заявлял о том, что после завершения карьеры футболиста хочет попробовать свои силы в поп-ММА-индустрии, в том числе в боксе.

Кияшко также отметил, что Дзюба находится в хорошей физической форме, но для подготовки к такому поединку Дзюбе понадобится около четырёх месяцев.