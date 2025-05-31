Махачев показал, как Хабиб Нурмагомедов готовится к финалу Лиги чемпионов

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ждёт финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Из социальных сетей Ислама Махачева

«Сегодня с ПСЖ», — написал чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев под фото, опубликованным на своей странице в социальной сети.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Интер» в финале Лиги чемпионов – 2024/2025.

Хабиб завершил свою карьеру в 2020 году, после того как одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Джастином Гэтжи. Его послужной список по окончании бойцовского пути состоит из 29 побед в 29 поединках. В настоящий момент он является тренером и наставником многих ведущих бойцов UFC, в том числе Махачева.