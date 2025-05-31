«Шторм — сила! Убей этого парня». Масвидаль поддержал Шлеменко перед боем с Белазом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль поддержал экс-чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарного россиянина Александра Шлеменко в преддверии его поединка с белорусским бойцом Владиславом Ковалёвым, который больше известен как Белаз. Их бой состоится сегодня в Екатеринбурге на турнире RCC 22.

«Александр, как дела, брат? Мы оба давно выступали в Bellator. Так что я следил на протяжении всего этого времени за твоей карьерой, которая длится уже 20 лет. Ты один из лучших в ММА. Удачи в предстоящем поединке. Иди и снеси этому парню голову, убей его. Да благословит тебя бог. Шторм — сила!» — сказал Масвидаль в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Телеканал UDAR».