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Пимблетт — Царукяну: мы все знаем, что ты снялся с боя против Ислама из-за месячных

Пимблетт — Царукяну: мы все знаем, что ты снялся с боя против Ислама из-за месячных
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт отреагировал на слова первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна. Ранее Ахалкалакец заявил, что Плохишу давали удобных соперников, чтобы тот быстро вошёл в топ дивизиона.

«Богатый мальчик говорит о подачках. Тебе всю жизнь преподносил всё на блюдечке с голубой каёмочкой твой папочка. Никогда не говорил, что не буду с тобой драться, просто никому нет до тебя дела после того, как ты снялся против Ислама из-за «травмы спины». Мы все знаем, что у тебя были месячные», — написал Пимблетт на своей странице в социальных сетях.

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