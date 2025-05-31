Пимблетт — Царукяну: мы все знаем, что ты снялся с боя против Ислама из-за месячных

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт отреагировал на слова первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна. Ранее Ахалкалакец заявил, что Плохишу давали удобных соперников, чтобы тот быстро вошёл в топ дивизиона.

«Богатый мальчик говорит о подачках. Тебе всю жизнь преподносил всё на блюдечке с голубой каёмочкой твой папочка. Никогда не говорил, что не буду с тобой драться, просто никому нет до тебя дела после того, как ты снялся против Ислама из-за «травмы спины». Мы все знаем, что у тебя были месячные», — написал Пимблетт на своей странице в социальных сетях.