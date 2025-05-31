«Он был прав». Адесанья раскрыл, какой бой Дана Уайт просил его не принимать

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья рассказал, что президент UFC Дана Уайт просил его не принимать поединок с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 293. Бой состоялся 10 сентября 2023 года в Сиднее (Австралия) и завершился победой представителя США единогласным решением судей.

«После реванша с Перейрой я подумал: «Нет, теперь мне надо драться в Сиднее. Так давно не выступал в этой части света». Дана сказал мне: «Слушай, парень, ты достаточно заработал, просто расслабься на некоторое время». Я заупрямился и ответил: «Нет». Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, Дана был прав и мне просто стоило отдохнуть», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.