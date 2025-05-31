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«Он был прав». Адесанья раскрыл, какой бой Дана Уайт просил его не принимать

«Он был прав». Адесанья раскрыл, какой бой Дана Уайт просил его не принимать
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья рассказал, что президент UFC Дана Уайт просил его не принимать поединок с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 293. Бой состоялся 10 сентября 2023 года в Сиднее (Австралия) и завершился победой представителя США единогласным решением судей.

UFC 2023. UFC 293, Сидней, Австралия
Исраэль Адесанья - Шон Стрикленд (W)
10 сентября 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Шон Стрикленд
Окончено
UD
Исраэль Адесанья

«После реванша с Перейрой я подумал: «Нет, теперь мне надо драться в Сиднее. Так давно не выступал в этой части света». Дана сказал мне: «Слушай, парень, ты достаточно заработал, просто расслабься на некоторое время». Я заупрямился и ответил: «Нет». Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, Дана был прав и мне просто стоило отдохнуть», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

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