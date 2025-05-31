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О'Мэлли: Махачев и Топурия — это два лучших бойца P4P в мире. Хотел бы увидеть их бой

О'Мэлли: Махачев и Топурия — это два лучших бойца P4P в мире. Хотел бы увидеть их бой
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли считает, что лучшими бойцами в мире вне зависимости от весовой категории в настоящий момент являются россиянин Ислам Махачев и испано-грузин Илия Топурия.

«Мне хотелось бы увидеть поединок между Топурией и Махачевым. Это два лучших бойца в мире вне зависимости от весовой категории. Как мне кажется, они делят эту позицию. Очевидно, Джон Джонс там же. Но бой Илии и Ислама нужно было сделать», — приводит слова О'Мэлли портал Sportskeeda.

Ранее Шон О'Мэлли дал прогноз на предстоящий поединок между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

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