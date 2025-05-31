Инсайдер дал обновлённую информацию о деталях организации боя Джонс — Аспиналл

Авторитетный американский инсайдер Ариэль Хельвани сообщил новую информацию о деталях организации поединка за звание абсолютного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) соотечественником Джоном Джонсом и англичанином Томом Аспиналлом.

«Джонс потребовал огромный гонорар [за поединок с Томом Аспиналлом] от руководства лиги. В UFC согласились, но он не ожидал этого, поэтому снова отказался», — сказал Хельвани в эфире своей передачи The Ariel Helwani Show.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.