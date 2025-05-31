Джон Джонс — о петиции: обязательно подпишите её, мы движемся к цифре в 200 тыс. человек!

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс отреагировал на инициативу фаната, который запустил петицию с требованием лишить его пояса за уклонение от поединка с англичанином Томом Аспиналлом. К моменту написания новости её поддержали свыше 170 тыс. человек.

«Только что завершил крупнейший семинар в истории Пхукета. Половина людей прилетела из Великобритании. Это просто безумие!

Огромное спасибо моему парню Тому за такое бесплатное промо (Аспиналл выложил на своей странице в социальных сетях ссылку для подписания петиции. — Прим. «Чемпионата»)… Не смог бы сделать это без тебя. Серьёзно, я очень благодарен за эту совершенно новую британскую публику.

Давайте сохраним импульс – обязательно подпишите сегодня петицию, мы движемся к цифре в 200 тыс. человек! Как захватывающе», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.