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«Найду к нему ключи и сделаю своё дело». Пётр Ян высказался о Маркусе Макги

«Найду к нему ключи и сделаю своё дело». Пётр Ян высказался о Маркусе Макги
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мыслями о предстоящем сопернике, который занимает 13-й номер в рейтинге UFC, американцем Маркусе Макги.

«У нас сейчас идёт финальная стадия. Ждём официальную информацию от UFC. Он – крепкий парень, идёт на победной серии. Я думаю, будет интересный поединок, если он состоится. Не думаю, что Шон О’Мэлли может сильно помочь Макги. Я найду к нему ключи и сделаю своё дело. Я видел некоторые нарезки, целые бои не смотрел. Без глобального разбора. Подметил какие-то моменты», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Предполагается, что поединок между Яном и Макги состоится на турнире на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

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