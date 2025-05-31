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«Уверен, что доберёмся в скором времени». Пётр Ян — о возможном титульном бое

«Уверен, что доберёмся в скором времени». Пётр Ян — о возможном титульном бое
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался насчёт возможного боя за титул.

«Я не знаю, не могу сказать. Нужно побеждать, а там уж UFC решит. Не все понимают, как устроена эта система. Шон О'Мэлли проиграл крайний бой. Теперь у него реванш. А я после своего крайнего поражения выиграл уже два поединка. Но есть разные факторы: популярность… и так далее. Главное — выигрывать, себя продвигать. Уверен, что доберёмся в скором времени», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

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