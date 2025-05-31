Пётр Ян поделился ожиданиями от боя Шлеменко с Белазом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал прогноз на предстоящий поединок между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе соотечественником Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым, который больше известен как Белаз. Их бой состоится сегодня в Екатеринбурге на турнире RCC 22.

«Интересный поединок. Стилистически оба бойца друг другу неудобны. Всё зависит от того, кто навяжет своё. Я не смотрел поединки Белаза, но, исходя из статистики, ясно, что у него борцовская база. В кулáчке он дрался, значит, и в стойке может подраться. У Шлеменко огромный опыт в ММА, его прессинг и разнообразие ударов могут составить проблемы Белалу. Я ни за кого не болею, пусть победит сильнейший», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.