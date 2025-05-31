Пётр Ян: сказал менеджеру, что хочу подраться летом и неважно, кто соперник

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян объяснил, почему решил драться с 13-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги, а не с кем-то из топ-5.

«Если не Макги, то с кем бы хотел? Мне было без разницы, я сказал менеджеру, что хочу подраться летом и неважно, кто соперник. Понимаю, что все из топ-5 заняты и надо было ждать. Я дрался в ноябре, и у меня получился бы год простоя. Я хочу быть активным, хочу драться и показывать, что я здесь», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Предполагается, что поединок между Яном и Макги состоится на турнире на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Маркусу, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде он имеет 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. К настоящему моменту он идёт на серии из четырёх побед.