Пётр Ян сделал прогноз на реванш Двалишвили и О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал прогноз на предстоящий реванш между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли, на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 61 кг. Их бой пройдёт 8 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 316.

«Я думаю, победит Мераб. Первый бой был очень уверенный с его стороны. Опять же, Шон может поймать каким-то ударом, но если здраво рассуждать, то 70 на 30 в пользу Мераба», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.