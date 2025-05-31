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Пётр Ян сделал прогноз на реванш Двалишвили и О’Мэлли

Пётр Ян сделал прогноз на реванш Двалишвили и О’Мэлли
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал прогноз на предстоящий реванш между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли, на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 61 кг. Их бой пройдёт 8 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Я думаю, победит Мераб. Первый бой был очень уверенный с его стороны. Опять же, Шон может поймать каким-то ударом, но если здраво рассуждать, то 70 на 30 в пользу Мераба», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

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