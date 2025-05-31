Иван Штырков победил Шамиля Гамзатова единогласным решением судей на турнире RCC 22

Сегодня, 31 мая, в Екатеринбурге на УГМК-Арене проходит турнир RCC 22, в соглавном событии которого прошёл бой между российскими бойцами — Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Уральского халка единогласным решением судей (30-27).

Ивану 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Штырков дебютировал в июне 2015 года. В своём рекорде Уральский халк имеет 25 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан ничьей.

Шамилю 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Гамзатов дебютировал в июне 2012 года. В своём рекорде Шамиль имеет 15 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и четыре поражения.