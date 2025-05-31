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Александр Шлеменко высказался о поражении от Владислава Ковалёва

Александр Шлеменко высказался о поражении от Владислава Ковалёва
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Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко прокомментировал поражение раздельным решением судей в бою с белорусским бойцом ММА Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз. Их поединок состоялся на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

«Бывает же победа не сильно явная. Он лучше подготовился, поздравляю с этим. Ожидал, что он даст такой бой. Всем спасибо», — сказал Шлеменко в интервью после боя.

Александру Шлеменко 41 год. В своём профессиональном рекорде он имеет 67 побед, из которых 47 были одержаны досрочно, 15 поражений, а один поединок был признан ничьей.

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