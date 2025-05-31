«Русские — вперёд!» Белаз обратился к Шлеменко после победы

Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе россиянину Александру Шлеменко после того, как их бой на турнире RCC 22 завершился. Поединок продлился все три раунда и закончился победой Белаза раздельным решением судей.

«Хочу проявить уважение к Александру Шлеменко. Он очень многое сделал для MMA. Огромное уважение и благодарность. Мне было честью разделить октагон с таким человеком. Русский, значит сильный! Русский, значит многодетный. Русские – вперёд!» — сказал Ковалёв в интервью после боя.

Ранее Александр Шлеменко высказался о поражении от Владислава Ковалёва.