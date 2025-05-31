Царукян победил Фрейре удушающим приёмом на турнире по грэпплингу в Москве

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян одержал победу в поединке по грэпплингу над бразильским бойцом Патрики Фрейре.

Сражение состоялось в Москве на волейбольной арене «Динамо» в рамках турнира по грэпплингу ADXC 10.

Поединок завершился досрочной победой Царукяна в пятом раунде — Арман успешно провёл удушающий приём сзади.

Напомним, в январе 2025 года Арман Царукян должен был провести поединок с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым в главном событии турнира UFC 311. Однако армянский борец получил травму спины, и за несколько дней до турнира он снялся с поединка.

На кратчайшем уведомлении против Махачева в итоге выступил бразилец Ренато Мойкано и проиграл Исламу удушающим приёмом в первом раунде.