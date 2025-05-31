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Влад Белаз: из-за боя со Шлеменко от меня отвернулось несколько человек из команды

Влад Белаз: из-за боя со Шлеменко от меня отвернулось несколько человек из команды
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Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, рассказал о реакции своей команды на то, что он принял бой с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко. Их поединок стал главным событием турнира RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

«Из-за этого боя от меня отвернулось несколько человек из моей команды. Не хотел никого обидеть, это спорт. Чтобы быть легендой, нужно драться с легендами. Не получилось финишировать, но получилось победить. Я парень непростой, из маленькой деревни. И у меня получилось. Я хочу, чтобы каждый из вас жил трезво, занимался спортом», — сказал Ковалёв в интервью после боя.

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