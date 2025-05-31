«Погнали творить историю!» Влад Белаз бросил вызов Магомеду Исмаилову

Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, бросил вызов именитому российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову после того, как победил на турнире RCC 22 раздельным решением судей бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«Магомед Исмаилов, иди сюда. Я иду за тобой. Я дрался с Александром Шлеменко, только чтобы подраться с тобой. Я тебе говорил, что удивлю тебя, и я удивил. Надеюсь, что в декабре это сделает лига RCC. Я сказал, что приду за тобой. И я пришёл за тобой. Погнали творить историю!» — сказал Ковалёв в интервью после боя.