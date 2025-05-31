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Ковалёв: не знаю, кто отдал Шлеменко победу, я победил

Ковалёв: не знаю, кто отдал Шлеменко победу, я победил
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Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, не понимает решение одного из судей, который отдал победу его противнику, бывшему чемпиону Bellator в среднем весе россиянину Александру Шлеменко. Поединок прошёл на турнире RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (W)
31 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Владислав Ковалёв

«Парень на спаррингах был, вот он пробивал мне печень. Александр ничего не попал. Я не знаю, кто отдал ему победу, я победил. Я был уверен в своей победе», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее Ковалёв бросил вызов именитому российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову.

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