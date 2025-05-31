Ковалёв: не знаю, кто отдал Шлеменко победу, я победил

Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, не понимает решение одного из судей, который отдал победу его противнику, бывшему чемпиону Bellator в среднем весе россиянину Александру Шлеменко. Поединок прошёл на турнире RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

«Парень на спаррингах был, вот он пробивал мне печень. Александр ничего не попал. Я не знаю, кто отдал ему победу, я победил. Я был уверен в своей победе», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее Ковалёв бросил вызов именитому российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову.