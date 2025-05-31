Влад Белаз: я иду в UFC. 21 июня буду в Баку, полечу к Дане Уайту

Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, сообщил о желании подписать контракт с североамериканским промоушеном UFC.

«Не было тяжёлого момента, я знал, что нужно работать до конца. Рад, что бой прошёл три раунда. Я прочувствовал всю мощь Александра и всю дистанцию. Эта дистанция меня ещё не раз встретит, потому что я иду в UFC. 21 июня я буду в Баку, полечу к Дане Уайту», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет семь побед и два поражения.